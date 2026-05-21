В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в осквернении символов воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане подростка осудят за осквернение символов воинской славы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане подростка осудят за осквернение символов воинской славы

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года он вместе с 14-летней знакомой в состоянии алкогольного опьянения находился на территории площади «Азатлык», где был установлен объект с георгиевскими лентами. Несовершеннолетняя совершила действия, квалифицированные как осквернение символа, а обвиняемый вел прямую трансляцию происходящего в интернете.

Несовершеннолетнюю поставили на профилактический учет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что подростки во время прямого эфира за 500 руб. стошнили на георгиевские ленты, размещенные на арке у здания городской администрации.

Анна Кайдалова