Полицейские Набережных Челнов проверяют видео после публикации Екатерины Мизулиной

После публикации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, обратившей внимание на «треш-стримеров», полиция Набережных Челнов начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

По словам госпожи Мизулиной, подростки во время прямого эфира за донат в 500 руб. стошнили на георгиевские ленты, размещенные на арке у здания городской администрации.

После появления ролика в интернете МВД по Татарстану начало проверку. Личности подростков устанавливаются, а по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Анна Кайдалова