Песков не знает о заблокированных в Ормузском проливе российских моряках

У Кремля нет информации о застрявших в Ормузском проливе российских моряках, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что контакты с судовладельцами устанавливает Минтранс.

«Как правило, такие острые ситуации становятся известны через соответствующую систему сообщений от судовладельцев, наш Минтранс получает. Но мы сейчас не располагаем такой информацией»,— сказал представитель Кремля в ответ на вопрос «Ъ» на брифинге.

Telegram-канал Mash сообщал, что около 20 российских моряков заблокированы на судах в Ормузском проливе и Персидском заливе без документов и денег. Моряки заключили контракт с иранской компанией Waves Core Shipping Management L.L.C через агентство Azimuth Crew Department. У каждого в договоре прописали суда, на которых они будут работать, но по факту их привезли на другие. Один из моряков попал на танкер M/T KARIZ (известен как TOUR 2), находящийся под санкциями США. По данным канала, 20 россиян трудоустроены у одного судовладельца — Waves Core Shipping Management L.L.C. Морякам якобы не платят и не реагируют на просьбы вернуть домой. Кроме того, некоторые корабли находятся рядом с местами боевых действий на Ближнем Востоке. В МИД России и Минтрансе на информацию пока никак не отреагировали.