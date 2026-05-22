Минобороны России ускорит в три раза строительство мест подготовки войск

По поручению министра обороны России Андрея Белоусова с 1 июля в армии внедрят новый порядок управления материальными средствами боевой подготовки. Методы «бережливого управления» позволят ускорить строительство центров по войсковой подготовке и сократить стоимость обучения в три раза, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившим в «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новая система предполагает единые типовые требования к строительству объектов. «Ключевое внимание уделено списанию вооружения и материальных средств — ранее бюрократические процедуры затягивались, что мешало своевременно обновлять полигонную базу и вело к ежегодному удорожанию имущества»,— указано в пресс-релизе Минобороны.

В документообороте исключили промежуточные звенья и стандартизировали процессы оборудования учебных полигонов и центров подготовки военнослужащих. Продолжительность списания имущества боевой подготовки уменьшена в шесть раз. Количество должностных лиц, задействованных в процедурах, снижено на 75%.