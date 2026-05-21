Чем известен бизнесмен Михаил Смирнов

В Приозерском районе Ленинградской области мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Водитель мотоцикла умер до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба областного МВД. По данным СМИ, погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: личный архив Михаила Смирнова

Смирнов Михаил Александрович родился 17 июня 1972 года в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). В 1995 году окончил Институт точной механики и оптики, в 2002-м — Финансовую академию при правительстве РФ, в 2003-м — The Chartered Institute of Marketing (Лондон).

С марта 1995 года работал в инвестиционной компании АВК, в ноябре 2000-го стал ее гендиректором. С 2005 года занимал руководящие должности в Санкт-Петербургском банке реконструкции и развития и банке «Санкт–Петербург».

В конце 2000-х — начале 2010-х владел долями в бизнесе в сферах консалтинга (ООО «Линаир»), строительства (ООО УК «ГРАТИС»), общепита (ООО «Беговая», ООО РАВ) и финансовых услуг (АО «Анэкс-Финанс» и «КонсалтФинанс»). В 2019-м возглавил АО «ИК РЕНОРД-ИНВЕСТ», которое было ликвидировано на следующий год.

Также был совладельцем и председателем совета директоров ООО «Балтийская топливная компания», в ее дочерней структуре «Нева Ойл» имел долю 50%.

В 2024 году бизнесмен занял 108-е место в рейтинге миллиардеров России по версии издания «Деловой Петербург». Его состояние оценивалось в 7,79 млрд руб. К 2026 году предприниматель вышел из всех крупных активов.

Олеся Мельничук