Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал пост в «Макс», в котором перечислил семь пунктов, почему он считает Украину несостоявшимся государством (failed state). Один из этих тезисов о том, что органы власти Украины сформированы с нарушением конституции страны.

«Большинство центральных органов власти на Украине отсутствуют – они либо утратили свои полномочия, либо были сформированы с нарушением Конституции (президент, правительство, Конституционный суд и иные суды)», — написал Дмитрий Медведев.

В других пунктах господин Медведев указывает на финансовую несостоятельность Украины (страна живет на внешние займы), территориальные потери, демографический кризис, упадок промышленного производства, большое влияние западных государств по вопросам внутренней политики, нелегитимность президента.

Срок президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он продолжает руководить страной в условиях военного положения. На это неоднократно указывал президент России Владимир Путин, отмечая, что в силу истечения срока господин Зеленский не может быть представителем страны на мирных переговорах. Однако на пресс-конференции 9 мая господин Путин допустил встречу с господином Зеленским, но при условии, что все ключевые вопросы по достижению мира (в частности, территориальный) будут урегулированы.