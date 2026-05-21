На вокзалах СвЖД врачи проводят акцию по профилактике курения

Перед Всемирным днем без табака, который отмечается 31 мая, на вокзалах Свердловской железной дороги врачи «РЖД-Медицина» принимают участие в организации акции по профилактике курения, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Специалисты провели в медпунктах на вокзалах консультации по вопросам здорового образа жизни. Всем обратившимся медики измерят уровень сатурации, артериальное давление, рост и вес, дадут индивидуальные рекомендации по отказу от курения.

Сегодня на вокзале Екатеринбурга все желающие могли обменять сигарету на конфету. Акция также состоится 22 мая в Перми, 27 мая — в Каменске-Уральском (Свердловская область) и 29 мая — в Тюмени.

По данным ВОЗ, из-за курения табачных изделий ежегодно умирают 7 млн человек по всему миру. Поэтому во Всемирный день без табака многие общественные организации и компании проводят акции, пропагандирующие здоровый образ жизни.

Ирина Пичурина