Байкера в Екатеринбурге обвинили в нападении на полицейского на мотоцикле

В Екатеринбурге байкера обвинили в насилии в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 мая на ул. Маршала Жукова. Как считает следствие, обвиняемый на мотоцикле умышленно толкнул ногой служебный мотоцикл ДПС. Управлявший транспортом патрульный упал и получил телесные повреждения.

Ирина Пичурина