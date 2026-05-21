«Особенности работы Hermes Agent в России под вопросом»

Vertu представила складной смартфон ALPHAFOLD и назвала его «первым в мире телефоном с ИИ-агентом Hermes (Hermes Agent)». Юридически к такой формулировке не придраться, но уникального подхода здесь нет, хоть продукт и выглядит любопытно.

По замыслу создателей, главным интерфейсом новинки стал не экран с иконками приложений, а встроенный в прошивку системный ИИ-агент. Он объединяет голос, намерения, память и действия в один поток: пользователю надо лишь сформулировать задачу, а последовательность шагов для ее решения агент подбирает сам.

Идея ассистента, который живет поверх системы и особенно хорошо раскрывается на большом складном экране, уже знакома по другим крупным игрокам. В Samsung Galaxy Z Fold 6, например, Google Gemini можно вызвать жестом или голосом поверх любых приложений, а на раскладном дисплее он помогает планировать поездки, работать с заметками, документами, составлять резюме текстов, транскрибировать голосовые записи, переводить их на нужный язык и так далее. У Huawei в HarmonyOS 6, в том числе для флагманского складного Mate X5, появился свой системный ассистент (XiaoYi). Он понимает намерения на естественном языке и берет на себя задачи в несколько шагов, опираясь на контекст происходящего на экране. Пользователям Huawei в России предлагают подключить Алису.

На этом фоне уникальное предложение Vertu состоит не в факте наличия «умного помощника», а в комбинации трех слоев. Во-первых, ставка делается на Hermes Agent как на самообучающийся инструмент с постоянной памятью и навыками, которые формируются из реального использования, а не ограничиваются набором предустановленных функций. Во-вторых, акцент сделан на глубокой интеграции агента в систему складного флагмана, где большой экран задумывается как панель управления жизнью и бизнесом владельца, а не только как «планшет для видео». И наконец, в ход идет традиционный для Vertu люксовый контекст: ручная сборка, индивидуальная работа и закрытые привилегии.

Предзаказ ALPHAFOLD сейчас доступен только через глобальный сайт Vertu и систему персональных консультантов. Российские продавцы новую модель пока не заявляли, так что особенности работы Hermes Agent в России под вопросом. Даже если новинка официально не появится в российской рознице, это хорошая иллюстрация вектора развития. Теперь флагманский смартфон — это уже не символ статуса, а устройство с персональным оператором, который понимает контекст и может управлять сервисами на борту в интересах владельца.

Александр Леви