МИД России назвал условия восстановления отношений Москвы и Токио

Власти Японии должны отказаться от «недружественной линии» в отношении России, чтобы восстановить диалог между странами, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге. По ее мнению, отношения России и Японии не должны зависеть от позиции последней по конфликту на Украине.

«Исходим из того, что для возвращения к нормальному межгосударственному общению именно Токио следует предпринять практические шаги, подтверждающие его отказ от текущей недружественной линии, причем без привязок к тому, что происходит в тысячах километров от Японии на территории Украины»,– считает дипломат.

По словам госпожи Захаровой, инициативу в разрыве отношений стран проявил именно Токио. Японские власти, добавила она, безосновательно связали сотрудничество с Россией с ситуацией на Украине.

На прошлой неделе Мария Захарова говорила, что Россия открыта к контактам с Японией, однако пока ни одна из сторон не проявила инициативы. Тогда же Мария Захарова указывала, что именно Токио должен сделать первый шаг в этом направлении. Япония еще в декабре 2024 года получила список требований для продолжения диалога: снятие персональных и экономических санкций, восстановление статуса наиболее благоприятствуемой нации, отказ от «материально-технической поддержки» Украины и другие пункты, уточняла дипломат.