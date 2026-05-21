Германия купила 40% оборонной компании KNDS

Правительство Германии договорилось о покупке 40-процентной доли во франко-германском производителе вооружений KNDS. Эту информацию подтвердили Reuters в правительстве Германии и самой компании. Французские власти уже владеют 40% в KNDS.

Точная сумма сделки не сообщается, однако, как отмечает Reuters, ожидаемая оценка KNDS на IPO, которое может состояться на Франкфуртской бирже уже этим летом, составляет €20 млрд. В правительстве Германии заявили, что сумма, которую оно заплатит, будет зависеть от рыночной цены акций KNDS. Сообщается, что в ближайшие два-три года и Германия, и Франция собираются уменьшить свои доли в компании до примерно 30% каждая.

KNDS была создана в 2015 году путем объединения германского производителя вооружения Krauss-Maffei Wegmann и его конкурента Nexter, принадлежащего французскому правительству. KNDS специализируется на производстве бронетехники, в частности, производит полностью или участвует в производстве танков Leclerc XLR и Leopard 2, боевых машин пехоты Puma, боевых бронированных машин Boxer.

Яна Рождественская