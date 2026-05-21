Отсидевший 37 суток за мем американец получит компенсацию в $835 тысяч

Власти округа Перри в штате Теннесси выплатят $835 тыс. компенсации 61-летнему Ларри Бушарту, который провел 37 дней в тюрьме из-за публикации в соцсетях мема по поводу убийства активиста Чарли Кирка. Выплата стала результатом мирового соглашения между властями округа и господином Бушартом, который смог доказать, что его арест был грубым нарушением первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова. Об этом сообщает The New York Times.

Полицейский в отставке Ларри Бушарт был арестован властями штата Теннесси через несколько дней после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Ему вменялась в вину «публикация в соцсетях контента, разжигающего ненависть».

Сам Бушарт заявлял, что просто опубликовал у себя широко разошедшиеся в сети мемы по поводу поминальных служб о Чарли Кирке. Экс-полицейскому пришлось просидеть 37 дней в тюрьме, так как он не мог собрать назначенный залог в размере $2 млн. Под давлением общественности и адвокатов Бушарт был выпущен на свободу. Дело против него в итоге закрыли за отсутствием состава преступления.

В декабре 2025 года господин Бушарт подал иск к шерифу и властям округа Перри, обвинив их в нарушении первой и четвертой поправок к конституции США, гарантирующих свободу слова, защиту от незаконного ареста и лишения свободы. Суд должен был состояться в июле, но ответчики предпочли пойти на мировое соглашение.

Алена Миклашевская