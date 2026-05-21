Непогода задержится в Краснодарском крае до конца 22 мая

В Краснодарском крае продлили экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По данным регионального управления МЧС, сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер сохранятся на территории региона до конца суток 22 мая.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что до конца 21 мая, а также в течение 22 мая в отдельных районах Кубани ожидается комплекс опасных метеорологических явлений. Прогнозируются сильные осадки, ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра с порывами до 20–25 метров в секунду.

Кроме того, в юго-восточной части Краснодарского края сохраняется риск подъема уровня воды в реках. По информации спасателей, повышение возможно на реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани. В некоторых районах уровень воды может превысить неблагоприятные отметки.

Экстренные службы продолжают контролировать гидрологическую и погодную ситуацию в круглосуточном режиме. В регионе сохраняется повышенное внимание к территориям, где ранее уже фиксировались подтопления и осложнение обстановки из-за интенсивных осадков.

На фоне непогоды синоптики также прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха. К предстоящим выходным в ряде районов Краснодарского края воздух может прогреться до +31 градуса. Однако потепление будет неравномерным.

В юго-восточных предгорьях и районах азовского побережья температура сохранится в пределах +20…+25 градусов. На черноморском побережье ожидаются более прохладные показатели — от +18 до +23 градусов. При этом осадки полностью не прекратятся и продолжат носить локальный характер.

Мария Удовик