Девушку-подростка приговорили за убийство матери и брата в Якутии

Якутский городской суд признал двух несовершеннолетних девушек виновными в убийстве матери и 11-летнего брата одной из них. Их приговорили к восьми и девяти годам воспитательной колонии соответственно. Также с осужденных взыщут компенсацию более чем в 9,2 млн руб., сообщила пресс-служба судов Якутии.

Следствие установило, что одна из девушек решила убить родственников из-за семейных ссор и ревности к брату. Ее подруга поддержала идею и согласилась помочь.

Убийство произошло в октябре прошлого года. Подростки напали на женщину и вернувшегося домой мальчика с ножом и молотком. После этого они ушли домой ко второй девушке, а на следующий день позвонили в полицию.

По данным СМИ, погибшими оказались жена и сын якутского общественника и чиновника Саввы Михайлова. В 2022 году он ушел добровольцем на спецоперацию. Через год умер в госпитале Санкт-Петербурга.

Никита Черненко