В Воронежской области предложили запретить продажу бензина детям и подросткам

Воронежские власти могут ограничить продажу топлива несовершеннолетним на автозаправках региона. С такой инициативой выступила уполномоченная по правам ребенка Воронежской области Ангелина Севергина в ходе заседания региональной облдумы.

По мнению госпожи Севергиной, эта мера позволит снизить риски, связанные с использованием детьми и подростками скутеров, мопедов, мотоциклов и питбайков, а также сократить число отравлений несовершеннолетних топливными испарениями. Кроме того, детский омбудсмен обратила внимание, что аналогичные ограничения уже приняты в других регионах РФ — например, в Кемеровской области, Приморском крае, Ленинградской и Московской областях, Республике Татарстан.

Депутат облдумы от КПРФ Денис Рослик указал на невозможность принятия такого закона, так как права на вождение мотоциклов подростки получают с 16 лет. «То есть мы идем вразрез с федеральным законодательством»,— отметил депутат. Госпожа Севергина, в свою очередь, заявила, что вопрос необходимо «изучить комплексно».

В ноябре 2025 года «Ъ» сообщал, что в России на 20% увеличилось число аварий, совершенных детьми в возрасте до десяти лет. На 30% выросла смертность в ДТП, произошедших по вине 14–16-летних подростков. Также отмечалось, что основная часть аварий совершается на мототехнике.

Егор Якимов