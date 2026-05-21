Захарова связала особый прием жителей Приднестровья в гражданство России с действиями Украины

Указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство напрямую связан с «безрассудными действиями Киева и официального Кишинева». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.

Принятие указа она назвала сугубо гуманитарным шагом навстречу жителям Приднестровья. «Набирающий силу запрос на получение российского гражданства с их стороны во многом связан с дикими, безрассудными и безответственными действиями, предпринимаемыми официальным Кишиневом и киевским режимом в отношении этого многонационального региона, с которым Россию связывают крепкие исторические узы», — добавила дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия даст «незамедлительный и адекватный» ответ на любую агрессию в отношении своих сограждан. Москва готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности, указала представитель МИДа.

Президент России Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России 15 мая. Согласно тексту документа, все совершеннолетние иностранцы, проживающие на момент вступления указа в силу в Приднестровье, могут получить российский паспорт по упрощенной схеме. Им не понадобится соблюдать требования о сроках проживания в России, а также знании языка, истории и законодательства страны.