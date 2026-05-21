Зарубежные СМИ: сможет ли выход Space X на IPO приблизить Маска к статусу триллионера?

SpaceX подала заявку на IPO. Ожидается, что этот выход станет крупнейшим в истории и приблизит Илона Маска к статусу триллионера. По оценкам Bloomberg, корпорация может привлечь до $75 млрд. Акции компании будут торговаться под тикером SPCX. Заявление на IPO, в котором раскрыты основные финансовые показатели SpaceX, опубликовано в базе Комиссии по ценным бумагам США. Ведущие мировые СМИ обсуждают, сколько Илон Маск теряет из-за своих смелых амбиций. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

SpaceX представила отчет на 277 страницах об одном из самых амбициозных проектов в мировой истории. Среди миссий — создание системы и технологий, необходимых для существования жизни на других планетах, понимание истинной природы Вселенной и распространение «света сознания» к звездам. CNN объясняет, как Маск планирует достигать этих целей и на что пойдут деньги инвесторов. Компания продолжит производить и запускать спутники, развивая систему связи Starlink, а также планирует использовать энергию солнца для создания искусственного интеллекта, который «стремится к поиску truth и ускоряет научные открытия». В перспективе — строительство базы на Луне и целых городов на других планетах.

В начале апреля Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что SpaceX повысила целевую оценку IPO до более чем $2 трлн. Но теперь агентство задается вопросом: согласятся ли инвесторы с такими амбициями Маска, учитывая, что финансовые отчеты несколько удручают? В первом квартале выручка корпорации достигла $4,7 млрд, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. За весь 2025 год убыток компании составил почти $5 млрд при выручке в $18,7 млрд. Основной источник доходов сейчас — спутниковый интернет Starlink, он приносит примерно 2/3 выручки. А число пользователей сервиса выросло с 2 млн в 2023-м до почти 9 млн в 2025 году, отмечает агентство.

Самым затратным направлением стал искусственный интеллект. Как пишет Reuters, после сделки с xAI компания резко увеличила расходы на чипы, дата-центры и энергетику для инфраструктуры. В документах говорится, что капитальные затраты SpaceX в 2025 году почти удвоились, приблизившись к $21 млрд, причем более половины этих расходов пришлись именно на бизнес в области ИИ.

Маск основал SpaceX в 2002 году с целью колонизации Марса и до сих пор прочно удерживает контроль над компанией. Как объясняет The Wall Street Journal, структура управления — это еще одна тревога для инвесторов. После IPO бизнесмен сохранит практически полный контроль благодаря акциям с расширенным правом голоса. Кроме того, возможности акционеров влиять на решения руководства серьезно ограничены. А уволить Маска может только сам Маск.

Однако масштаб предложения в любом случае привлекает внимание к бизнес-империи, добавляет Reuters. В так называемую «Маскономию» также входит производитель автомобилей Tesla и бизнес в области имплантации мозговых чипов. Торги, по данным Reuters, могут начаться 12 июня.