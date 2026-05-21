Великобритания договорилась о свободной торговле со странами Персидского залива

После четырех лет переговоров Великобритания подписала соглашение о свободной торговле с государствами, входящими в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Ожидается, что соглашение обеспечит британской экономике ежегодные доходы на сумму до £3,7 млрд. Это первое соглашение между ССАГПЗ и страной, входящей в G7.

ССАГПЗ является десятым по величине торговым партнером Великобритании. Сейчас объем торговли между сторонами достигает £53 млрд в год. Подписанное соглашение, как ожидается, увеличит эту сумму на 20%.

Соглашение предусматривает отмену 93% тарифов на британский экспорт в страны Персидского залива. Согласно сделке, полностью отменяются пошлины на экспорт британских продуктов питания, медицинское оборудование и продукцию высокотехнологичного машиностроения. По оценкам Великобритании, это позволит стране экономить до £580 млн в год.

Страны также договорились о свободном трансграничном обмене данными. Из документа следует, что это позволит британским компаниям не строить дорогостоящие дата-центры в регионе ССАГПЗ. Сфера услуг британской экономики также получит гарантированный доступ на рынки стран Персидского залива. Соглашение также оговаривает правила регулирования бизнеса, упрощенные визовые процессы и длительные сроки пребывания для деловых поездок, а также защиту инвестиций, интеллектуальной собственности и расширение механизмов урегулирования споров между инвесторами и государством.

Алена Миклашевская