В Минфине заявили о росте киберугроз для финансовой инфраструктуры

В России возросла угроза кибератак на финансовую инфраструктуру. Проблема будет стоять все более остро, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков на конференции «Цифровая финансовая система: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект».

«Кибербезопасность — это отдельная тема. Мне кажется, она очень важна и требует большого отдельного обсуждения. Мы видим усиление угроз для финансовой инфраструктуры. В целом, это происходит в мире»,— рассказал господин Чебесков (цитата по ТАСС).

Замминистра добавил, что российские финансовые институты активно работают в этом направлении. Они, по словам Ивана Чебескова, остаются передовиками в развитии новых инструментов кибербезопасности.

С 1 января 2026 года операторы критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны непрерывно направлять информацию о сбоях в госсистему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Через личный кабинет ГосСОПКА или по обычной электронной почте необходимо передавать информацию о компьютерных атаках и готовящихся инцидентах.

В ноябре 2025 года в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ответственность за кибератаки на объекты КИИ. Главное изменение в законе — это замена формулировки «причинение вреда» на конкретный перечень последствий, среди которых — уничтожение, блокирование, модификация или копирование данных.