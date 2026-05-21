Директором челябинского управления «Почты России» стала Анна Куликова

На должность директора управления федеральной почтовой связи Челябинской области назначена Анна Куликова. В зону ее ответственности, помимо Южного Урала, вошли Тюменская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает пресс-служба филиала «Почты России».

Анна Куликова имеет управленческий опыт в сфере операционного управления, логистики, клиентского сервиса и развития филиальной сети. В системе «Почты России» работает с 2015 г., последовательно занимая руководящие должности. С 2023 года Анна Куликова была коммерческим директором макрорегиона «Урал». Тогда она курировала развитие коммерческого блока и управление ключевыми направлениями деятельности в 12 филиалах компании.

Виталина Ярховска