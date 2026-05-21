В Томской области опровергли запрет на одежду с иностранными надписями в школах

В департаменте информационной политики Томской области отрицают сообщения о запрете носить одежду с надписями на иностранных языках в школах. 20 мая местные СМИ сообщили, что несколько школ региона опубликовали приказ о запрете на такую одежду. Позже документы удалили.

Приказ «Об усилении мер по профилактике распространения рисков радикализации среди детей и молодежи» был опубликован на сайте школы № 1 в городе Кедровый и губернаторского Светленского лицея, писало издание Vtomske.

В документе объяснили запрет мерами по борьбе с «пропагандой противоправного поведения, радикализацией, асоциальными идеями». Допустимыми сочли только названия товарных знаков, которые «не содержат информации, противоречащей законодательству РФ и принципам общечеловеческой морали».

Начальник департамента информационной политики Томской области Константин Карпачев сказал «Подъему», что информация недостоверна. При этом и. о. директора школы № 1 в Кедровом Наталья Лазарева подтвердила изданию, что департамент инициировал запрет, но руководство школы решило удалить приказ с сайта. «Этот запрет не от школы шел, это было распоряжение департамента, чтобы мы внесли в правила внутреннего распорядка это уточнение — именно вот с этой информацией»,— уточнила госпожа Лазарева.