В Челябинске изменят маршруты транспорта на Университетской набережной

В Челябинске 23 мая изменятся маршруты автобусов №26, №51 и №214 на время всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» будет закрыто движение по Университетской набережной. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 6 часов до 16 часов 23 мая автобусы направят так:

Маршрут №26: ЧВВАКУШ — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская набережная — Академика Королева — Братьев Кашириных — Шершни — Агроуниверситет.

Маршрут №51: Сосновка — Братьев Кашириных — Чичерина (разворот на перекрестке Чичерина и Университетской набережной).

Маршрут №214: Прудный — Молодогвардейцев (без объезда микрорайона Академ Риверсайд).

