В белгородском Губкине открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Спорткомплекс «Лебединский» открылся в микрорайоне «Лебеди» города Губкин Белгородской области. Сооружение построила компания «Металлоинвест». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Общая стоимость проекта составила более 600 млн руб. В физкультурно-оздоровительном комплексе площадью 4 тыс. кв. м одновременно могут заниматься до 250 человек. ФОК спроектирован и оборудован с учетом современных требований, здесь созданы комфортные условия для маломобильных групп населения.

В здании оборудованы два универсальных зала для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, мини-футбола, бадминтона. Один из залов оснащен разделительной шторой, зрительской трибуной и комментаторской комнатой, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Также здесь есть тренажерный зал, помещения для борьбы, дзюдо, фитнеса, бокса, настольного тенниса и дартса, скалодром, сауна, восемь современных раздевалок, две гардеробные, лифт для маломобильных групп населения и зона питания.

К спорткомплексу присоединен муниципальный стадион «Лебеди» с футбольным полем и резиновыми беговыми дорожками.

«Уверен, что количество занимающихся спортом губкинцев будет только расти из года в год, потому что современная спортивная инфраструктура создает новый уровень мотивации как у детей, так и у взрослых»,— отмечает губернатор Вячеслав Гладков.