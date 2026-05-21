Миллиардер Михаил Смирнов разбился на мотоцикле в Ленинградской области

В Приозерском районе Ленинградской области мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем. Водитель мотоцикла умер до приезда скорой помощи, сообщила пресс-служба областного МВД. По данным СМИ, погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место, где разбился предприниматель Михаил Смирнов

Фото: очевидец Место, где разбился предприниматель Михаил Смирнов

Фото: очевидец

ДТП случилось 20 мая. По версии МВД, мотоциклист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval. Полиция проводит проверку. В официальном пресс-релизе указано, что погибший — 1972 года рождения, другие детали не приводятся.

Портал 47news пишет, что мотоциклист — петербургский бизнесмен Михаил Смирнов. Через месяц ему должно было исполниться 54 года.

Михаила Смирнова связывают с бизнес-группой «Балтийская топливная компания» (БТК). БТК объединяет несколько фирм (в том числе ООО «Нева Ойл»), занимающихся в том числе экспортом нефтепродуктов и бункеровкой судов. До 2024 года господину Смирнову принадлежало 50% ООО «Нева Ойл», также он был совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» и председателем совета директоров БТК. По данным «Контур.Фокус», Михаил Смирнов участвовал в 26 компаниях. Он руководил АО «Анэкс-Финанс», его имя также фигурирует в компаниях «Ренорд-Инвест» и «КонсалтФинанс».