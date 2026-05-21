На продажу выставлен ремонтно-механический завод с полной инфраструктурой в Златоусте. Объект оценили в 440 млн руб., указано на портале «Авито».

Пpоизвoдственный комплекc рaспoлoжен в одном здaнии, paзделеннoм на тpи нeзaвисимых пролeта. В станочном парке имеется более 25 единиц обоpудовaния для oбрабoтки метaлла. В цехах установлены опорные и козловые краны на 5–10 т. Объект обеспечен энергией через собственную подстанцию, на территории также функционируют котельная и газорегуляторный пункт. Кроме того, в здании предусмотрены офисные помещения общей площадью 2500 кв. м, столовая, раздевалки и душевые для персонала. Общая площадь объекта составляет 24,3 тыс. кв. м.

Как подтвердил представитель компании «Этажи», занимающейся продажей завода, собственником предприятия является златоустовское ООО «Основа». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Основа» зарегистрировано в 2019 году. Совладельцами являются Ирина Леонтенко и Марат Фаттахов, директором — Марат Фаттахов. Выручка компании за 2025 год составила 11,2 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб.

Виталина Ярховска