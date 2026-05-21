Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fondazione Dries Van Noten Фото: Fondazione Dries Van Noten

В 2025 году в мировых медиа очень активно обсуждали новый проект Дриса ван Нотена — Fondazione Dries Van Noten, открытый в историческом Palazzo Pisani Moretta в Венеции. О нем говорили как о попытке создать пространство для сохранения ремесла, ручного труда и культуры красивых вещей.

Сам ван Нотен тогда говорил о красоте почти как о форме сопротивления современному миру, а фонд задумывался не только как место, связанное с модой, но и как площадка для работы со стеклом, керамикой, текстилем, предметным дизайном и другими ремесленными практиками. Сейчас о Fondazione Dries Van Noten снова активно заговорили уже в связи с параллельной программой Венецианской биеннале 2026. Многие критики и журналисты называют фонд одним из самых интересных мест Венеции весной 2026 года.

Главным событием стала выставка The Only True Protest Is Beauty, открывшаяся в здании фонда. В название легла фраза американского музыканта Фила Окса: «Единственный настоящий протест — это красота». И вся выставка выглядит как очень последовательное продолжение того, что сам ван Нотен делал на протяжении своей карьеры: защита ручного труда, сложности, многослойности и человеческого присутствия в вещах в современном мире, полном визуального шума.

Ван Нотен, ставший куратором выставки, выстроил экспозицию как огромную «комнату чудес», где современное искусство, мода, муранское стекло, керамика, текстиль, мебель и исторические предметы показаны в диалоге. В проекте участвует более пятидесяти художников, дизайнеров и ремесленников, а сама выставка устроена как путешествие через темы света и тьмы, цветов, памяти, материала и эмоционального восприятия красоты.

Не зря о Fondazione Dries Van Noten все чаще говорят не как о красивой инициативе знаменитого дизайнера, а как о новом серьезном культурном пространстве Венеции.

Анна Минакова