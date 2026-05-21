Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Как всегда, все взаимосвязано. Казалось, кризис на Ближнем Востоке уже многим подпортил отпуска. Но последствия вышли куда глубже. Региональный конфликт сильно усложняет закупки нефти и поднимает ее цену, нарушает логистику, что уже сказывается на экономике стран Юго-Восточной Азии, пишет Bloomberg.

В первую очередь затраты растут в авиации и туризме: авиакомпании вводят надбавки за топливо, повышают тарифы, сокращают маршруты и ужесточают расходы. Аэропорты фиксируют снижение пассажиропотока.

Дорогая транспортировка влечет за собой растущие ценники на все подряд — продавцы потребительских товаров, кафе и рестораны вынуждены пересматривать стоимость. Фермерам становится сложнее прокормить скот, и они готовят заказчиков к росту цен на мясные продукты. Домашние бюджеты сжимаются, и это ощущают все — от телекома до нефтехимических производств.

В Таиланде сокращается медицинский туризм из-за перебоев с перелетами и экономических проблем. В итоге именно топливо, стоимость перевозок и сырье стали главными драйверами удорожания товаров и услуг в регионе.

Российские туристы привыкли воспринимать Юго-Восточную Азию как место, куда главное — долететь. На месте же их ждет дешевая еда, фрукты, одежда. Таиланд, Вьетнам, Филиппины, Индонезия (в частности Бали) традиционно привлекают путешественников недорогими развлечениями вне перелета и отеля.

Для россиян ситуацию с ценами пока несколько балансирует сильный рубль. К тому же с Пхукетом и Самуи в 2026 году соперничают Нячанг и Фукуок. В некоторых рейтингах Вьетнам уже потеснил Таиланд по спросу. А тут еще и сокращение таиландцами срока пребывания без визы. Туристический потенциал перераспределяется, и не без участия глобального нефтяного кризиса.

Яна Лубнина