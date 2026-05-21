«Свое интернациональное название блюдо получило по созвучию»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Лисовская / Фотобанк Лори Фото: Наталья Лисовская / Фотобанк Лори

На самом деле, не «б», а «п». По-грузински блюдо это называется «цицила тапака», то есть курица, приготовленная в тапе. Тапа — грузинская разновидность сковороды: тяжелая, чугунная, с толстыми стенками и такой же массивной крышкой. О такой кухонной утвари в СССР мало кто знал, а уж видели своими глазами и вовсе единицы.

А вот табак был знаком любому, так что свое интернациональное название блюдо получило просто по созвучию. Незнание мира грузинских сковородок не освобождало от необходимости соблюдать рецептуру. Так что в 60-х, на пике дружбы народов, когда цыпленка табака наконец распробовали по всей большой стране, проблему поиска сковороды для приготовления цицилы решали кто как мог.

В ход шли наполненные водой кастрюли, массивные бабушкины утюги, гантели, кирпичи и даже гири. До появления тапы в свободной продаже оставалось подождать еще полвека. Сегодня с чугунными крышками проблем нет, а название прижилось. Но мы за правду — не «б», а «п».

Павел Шинский