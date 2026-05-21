Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Коллеги с сайта ArtPrice проанализировали парижский рынок аукционов искусства. По их наблюдениям, он состоит из трех примерно равных частей. Во-первых, продажи до €100 тыс. — они составляют подавляющее большинство сделок и образуют стабильную, обильную и разнородную базу. Во-вторых, сделки на сумму от €100 тыс. до €1 млн, которые дают аукционным домам возможность нести дополнительные расходы на исследования и маркетинг. Наконец, продажи, обеспечивающие семизначные, а иногда и восьмизначные результаты, что позволяет Парижу проявлять себя на международном арт-рынке.

Итак, выделяются три уровня парижского арт-рынка. Работы, проданные ниже €10 тыс., то есть сегмент начального уровня, по-прежнему составляют подавляющее большинство аукционных продаж во французской столице. В 2025 году было продано 67 600 лотов в этом ценовом диапазоне, что составляет 91% всех аукционных сделок Парижа. Этот доступный сегмент получил устойчивый рост в период с 2000 по 2025 год, когда количество транзакций здесь почти утроилось. При этом в 2025 году сделки на сумму от €10 тыс. до €100 тыс. (сегмент среднего уровня) составили 7,7% от общего рынка, увеличившись в 2,4 раза с 2000 года.

Однако с точки зрения доходов вес аукционных продаж ниже €100 тыс. значительно снизился за последние 25 лет, составив лишь 33% парижского оборота в 2025 году. Это связано с усилением раздела более высоких ценовых диапазонов, символизируемым появлением ультрапремиального рынка, который, правда, несколько непоследователен. В результате ядро парижского арт-рынка постепенно поднялось к ценовому диапазону от €100 тыс. до €1 млн, то есть в верхний средний диапазон.

Конечно, это не означает, что медианная цена сейчас находится в этом ценовом диапазоне. Она фактически не превышает €532 за лот, тогда как средняя цена составляет всего €9,9 тыс. Однако с результатами от €100 тыс. до €1 млн, составляющими 31% от общего оборота аукционов искусства в Париже, этот сегмент стал основным — 861 сделка за год.

Дмитрий Буткевич