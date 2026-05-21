Американский бейсболист Лу Гериг считается одним из лучших в XX веке. Он играл за «Нью-Йорк Янкис» в 20-30 годы прошлого века. Гериг провел в команде 17 сезонов, выиграл шесть Мировых серий, дважды признавался лучшим и установил рекорд по числу проведенных подряд матчей. Фанаты обожали звезду, ведь он выходил на игры даже с серьезными травмами. Рентгеновский снимок его руки, сделанный в последние годы карьеры, показал, что она ломалась и заживала 17 раз.

За свою выносливость спортсмен заработал прозвище Железный конь. Но на закате карьеры стало очевидно, что бейсболист начал быстрее уставать и чаще промахиваться по мячу. В одном из матчей он потерял равновесие и упал прямо на поле. В 1939 году обследование показало, что у Герига редкое заболевание — так называемый боковой амиотрофический склероз (БАС), который не поддается лечению. Он разрушает нервные клетки и ведет к параличу.

Прощание с болельщиками состоялось в июле 1939 года. На поле стадиона «Янки» вышел смертельно больной спортсмен и сказал: «Сегодня я считаю себя самым счастливым человеком на Земле». Болельщики знали о диагнозе. Лу Геригу устроили овацию. После этого прощания многие в Америке впервые услышали о такой болезни, как БАС. И кстати, с того момента в США этот недуг называют болезнью Лу Герига.

Еще при жизни четвертый номер Герига навсегда вывели из обращения. Такого раньше не удостаивался ни один спортсмен в мире. Мужчина умер спустя два года после своего знаменитого прощания. В этот день в Нью-Йорке приспустили флаги, а президент страны Франклин Рузвельт прислал на могилу спортсмена цветы.

Владимир Осипов