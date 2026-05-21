«Конечная цель — вылечить и предотвратить все болезни»

В 2016 году Марк Цукерберг и его супруга-педиатр Присцилла Чан основали проект «Биохаб». Его главной идеей стало «программирование биологии на клеточном уровне». А конечная цель амбициозна до дерзости — вылечить и предотвратить все болезни. В конце апреля 2026 года «Биохаб» объявил об инвестициях в пятилетнюю программу по созданию ИИ-моделей клеток человека. Результат обещает быть либо революцией, либо дорогим разочарованием десятилетия.

По данным Axios, 400 млн пойдут на собственные разработки компании. Еще 100 млн — на поддержку сторонних ученых. Идея на первый взгляд удивительна: создать виртуальную лабораторию, где можно перебирать лекарства быстрее, чем варить кофе. Однако даже руководитель научного направления Biohub Алекс Ривз признает: никто не знает, сколько данных нужно для полезных предсказаний, и именно этот дефицит сейчас сдерживает ученых от прорывов.

Несмотря на критику, другие техногиганты тоже заходят в AI-биологию. Например, Isomorphic Labs, входящий в холдинг Alphabet, использует нейросети для поиска новых лекарств. Microsoft развивает медицинские модели искусственного интеллекта для анализа снимков, генетики и исследований. А платформа BioNeMo от NVIDIA помогает биотех-компаниям автоматизировать разработку препаратов. На этом фоне проект Biohub выглядит частью большой гонки за «цифровую биологию» и за право моделировать человеческие клетки почти как программный код.

Анна Кулецкая