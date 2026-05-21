Суд признал законным увольнение экс-главы КСП Нижнего Новгорода Юлии Абызовой

Бывший руководитель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Юлия Абызова проиграла судебный спор с гордумой, уволившей ее по утрате доверия. Об этом говорится в карточке судебного дела.

Госпожа Абызова оспаривала решения думы Нижнего Новгорода и комиссии по контролю за соблюдением антикоррупционных ограничений муниципальными чиновниками.

Как писал «Ъ-Приволжье», гордума Нижнего Новгорода VII созыва на последнем заседании 24 сентября 2025 года отправила Юлию Абызову в отставку за пять дней до планового упразднения самой КСП. Поводом стало представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства. По данным «Ъ-Приволжье», претензии касались квартир, переведенных в нежилые помещения и сдаваемых в аренду. Прокуратура сочла, что тем самым муниципальная чиновница получала коммерческий доход, чего ее должность не позволяла.

