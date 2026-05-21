Жителей Ленобласти предупредили о падении скорости интернета из-за БПЛА

В Ленинградской области возможны сбои в работе мобильного интернета, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он пояснил, что в области «объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Лужского района».

«Возможно понижение скорости мобильного интернета», — уточнил губернатор.

Петербургское издание «Фонтанка» утром 21 мая писало, что «мобильный интернет оживает в Петербурге, жалоб стало заметно меньше». Днем ранее жители региона жаловались на сбои. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что на территории города «и районов, граничащих с Ленинградской областью, действительно возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета». По словам чиновника, меры принимали для обеспечения безопасности.