В Челябинске предложение долгосрочной аренды квартир выросло на 31% за год

В апреле 2026 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Челябинске увеличилось на 31% к апрелю 2025-го. Вырос выбор студий (на 36%), однокомнатных квартир (+34%) двухкомнатных (+26%), четырехкомнатных и более (+69%) и трехкомнатных (+11%), сообщает «Авито Недвижимость».

Чаще всего объявления о сдаче жилья в аренду в Челябинске размещают собственники — доля таких публикаций составляет 74,3%. За год этот показатель увеличился на 8,4 процентного пункта. Цены же на съем квартиры в городе снизились на 1% и в прошлом месяце были на уровне 24,6 тыс. руб. Дешевле всего арендовать жилье можно было в Ульяновске (22,2 тыс. руб.), Воронеже (22,6 тыс. руб.), Оренбурге (23,1 тыс. руб.), Ярославле (23,5 тыс. руб.) и Челябинске.

Виталина Ярховска