Совет директоров Whoosh рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, указано на сайте раскрытия информации.

Такое решение принято, поскольку компания получила чистый убыток за отчетный период. Годовое собрание акционеров по вопросу дивидендов состоится 24 июня.

Акционеры определяют размер выплаты по дивидендам, основываясь на показателе чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату консолидированной отчетности. Если он составляет не более 1,5x, на дивиденды выделят 50% скорректированной чистой прибыли, если более 1,5x, но не превышает 2,5x — 25%, более 2,5x — выплата не осуществляется.

По итогам 2025 года показатель чистый долг/EBITDA компании по МСФО составил 3,69x. Кроме того, Whoosh получил более 2,9 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 2024 году.

В последний раз Whoosh выплатил дивиденды в размере 2,11 руб. на акцию за 9 месяцев 2024 года. Дивдоходность составила 1,47%.

Whoosh — российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов. В 2018 году компанию основали бывшие топ-менеджеры авиакомпании S7 Дмитрий Чуйко, Егор Баяндин, Олег Журавлев и Сергей Лаврентьев.