Politico: в ЕК раскритиковали Каллас за сравнение торговой политики КНР с раком

В Еврокомиссии (ЕК) раскритиковали комментарий верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая сравнила торговую политику Китая с раком. В ЕК считают, что ее высказывание недипломатично, сообщает Politico со ссылкой на источники.

На пресс-конференции в Эстонии 17 мая Кая Каллас заявила, что Европа «очень четко понимает диагноз болезни» Китая, и призвала Брюссель начать «химиотерапию» для «спасения своей экономики».

«Это не позиция Европейской комиссии»,— прокомментировала заявление Каи Каллас главный пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо. «Есть некоторые слова, которые можно использовать, но не стоит называть страны болезнью»,— сказал Politico неназванный европейский чиновник. По его словам, правительства пяти европейских стран пожаловались на заявления госпожи Каллас. Там полагают, что подобная формулировка может спровоцировать негативную реакцию властей Китая. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Китай — третий по величине торговый партнер Евросоюза после США и Великобритании, следует из информации на сайте ЕС. Однако страны ЕС обеспокоены из-за дешевого китайского импорта, который ставит под угрозу экономику объединения и приводит к потере рабочих мест, пишет Politico.