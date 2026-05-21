«То, что происходит сейчас,— это заговор»

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в сговоре с целью убийства американцев против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. Многие международные обозреватели уверены, что это стало новой попыткой давления на нынешние власти Кубы, и задаются вопросом, не приведет ли нынешняя ситуация к открытой конфронтации с США, или свержению кубинской верхушки, как это ранее уже произошло в Венесуэле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marco Bello / Reuters Фото: Marco Bello / Reuters

Granma (Гавана, Куба) Обвинения против Рауля заведомо ложные, в них нет юридических, политических и моральных оснований События 1996 года, которые используются для оправдания обвинений, были на самом деле законным актом защиты национального суверенитета против неоднократных нарушений воздушного пространства Кубы. И любая попытка использовать это оправдание против обвиняемых встретит жесткое сопротивление кубинского народа. То, что происходит сейчас, 30 лет спустя,— это заговор. Они пытаются представить свою версию событий, в которую поверит международное общественное мнение, а все потому, что они обращаются к аудитории, которая в то время еще на свет не появилась.

CNN (Атланта, США) Почему предъявление обвинения Кастро может привести к войне между США и Кубой Трамп утверждает, что кубинское правительство «отчаянно» стремится заключить сделку, но то же самое он говорил и о Венесуэле и Иране, где переговоры внезапно прервались после военных ударов США. Однако, в отличие от Венесуэлы, где армия Мадуро была легко подавлена американскими войсками, а его бывшие соратники быстро подчинились требованиям Трампа, сторонники Кастро, скорее всего, отреагируют более агрессивно. Кубинская армия уже готовится отразить потенциальное нападение США, и президент Диас-Канель поклялся, что любую попытку вторжения ждет «кровавая баня». По всему острову военные проводят маневры, а правительство предупреждает гражданское население о необходимости подготовиться к нападению. Любые действия против Кастро, скорее всего, приведут к открытой войне, даже если Куба значительно уступает в вооружении. Хотя официально 94-летний Рауль Кастро находится в отставке, на Кубе его по-прежнему называют лидером революции и генералом армии. Когда он изредка появляется на публике, он все еще носит военную форму. Почти все высокопоставленные политические и военные чиновники были лично выбраны Кастро.

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Из-за этого обвинения в Гаване звенят все тревожные сигналы Американская юстиция предъявила экс-президенту Кубы Раулю Кастро обвинение в убийстве. Это усиливает давление правительства Трампа на режим в Гаване. Последует ли скоро военная операция, как в Венесуэле? Предмет судебного разбирательства является в случае обвинений против Кастро в лучшем случае второстепенным вопросом. Прежде всего это следующий акт в политической драме. Обвинение против Кастро — следующий этап эскалации. В первую очередь это атака на символ. Рауль Кастро, один из первых партизан — младший брат умершего в 2016 году революционного лидера Кубы Фиделя Кастро. Пять лет назад он ушел с поста президента страны. Тем не менее до сих пор он остается центральной фигурой в структуре власти в стране. Обвинение — это сигнал, а возможно, даже предвестник. В начале года Трамп отдал приказ о проведении военной операции в Венесуэле. Этому акту насилия предшествовало обвинение (против Николаса Мадуро.— “Ъ”). Грозит ли нечто подобное теперь Раулю Кастро?

The Times (Лондон, Великобритания) США обвинили экс-лидера Кубы Рауля Кастро в убийстве Максимальное наказание по предъявленным обвинениям — пожизненное заключение. Куба не экстрадирует людей в США. Цель этого обвинения — затянуть петлю на шее Кубы, в которой США добиваются перехода к демократии после 67 лет диктатуры. Трамп заявил, что не ожидает военной эскалации, но отметил, что эта новость знаменует «очень большой момент» для кубинцев и американцев кубинского происхождения. «Мы освобождаем Кубу»,— заявил он. Критики американской политики указывают, что десятилетия санкций в отношении Кубы не принесли никаких перемен, зато очень больно били по населению. Как они полагают, выдвижение обвинения направлено на дальнейшую изоляцию кубинского руководства и поддержку внутренней оппозиции.

«Синьхуа» (Пекин, КНР) Почему предъявление обвинения Раулю Кастро грозит дальнейшей эскалацией напряженности в отношениях между США и Кубой? Вашингтон приветствовал судебное разбирательство как давно назревший шаг к привлечению виновных к ответственности. Однако для многих кубинцев возобновление дела, длившегося уже три десятилетия, стало очередной попыткой Вашингтона усилить давление на Гавану и дискредитировать Кубинскую революцию. Некоторые аналитики заявили, что обвинительный акт был призван усилить политическое давление на Гавану, но вряд ли приведет к тому, что Кастро предстанет перед американским судом, или заставит кубинское правительство принять условия Вашингтона. На протяжении более шести десятилетий Соединенные Штаты поддерживают экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы. С января администрация США усилила давление на Гавану, а президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о «захвате» страны.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик