В Агаповском районе водителя автобуса осудили за ДТП при перевозке детей

Агаповский районный суд признал виновным жителя Магнитогорска в совершении ДТП при перевозке группы детей, во время которого пострадала пассажирка (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к двум годам ограничения свободы и запретили водить транспорт на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что утром 29 ноября 2025 года водитель на автобусе перевозил 35 пассажиров, из которых 20 были детьми. На дороге Южноуральск — Магнитогорск он превысил установленную скорость с 60 км в час до 90 км в час. Двигаясь по обледенелому участку трассы, горожанин не справился с управлением, транспортное средство съехало на обочину и опрокинулось. В результате ДТП 38-летняя мать одного из детей-футболистов получила травмы головы и таза.

Житель Магнитогорска раскаялся и полностью признал вину.

Виталина Ярховска