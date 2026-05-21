Расширение ж/д узла Забайкальск — Маньчжурия позволит Кузбассу нарастить поставки угля в КНР

Строительство второго пути на участке ж/д сообщения Забайкальск — Маньчжурия (Китай) поможет Кузбассу нарастить поставки угля в Китай, сообщил первый вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Накануне Россия и Китай подписали соглашение о развитии железнодорожного сообщения на участке Забайкальск — Маньчжурия. Речь идет о строительстве второго железнодорожного пути.

Ожидается, что к 2030 году провозная способность пункта пропуска Забайкальск увеличится на 11 млн т и обеспечит движение почти 50 пар поездов в сутки.

В планах также взаимодействие с Монголией, железные дороги которой интегрированы с транспортной сетью Китая.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе—апреле 2026 года в Кемеровской области было добыто 62,1 млн т угля. Отставание от прошлогоднего графика составляет 6,6%. Отгрузка угля в Кузбассе в апреле составила 15,1 млн т, что на 11,3% больше, чем за тот же период 2025 года.

