VK увеличил выручку по МСФО на 6% за первый квартал

Выручка VK (MOEX: VKCO) по МСФО составила 37,6 млрд руб. по итогам первого квартала 2026 года. Это на 6% выше аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности холдинга.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос на 27% — до 6,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA достигла 17% (+3 процентных пункта год к году). Чистый долг VK на конец апреля 2026 года составил 62 млрд руб., что на 20 млрд руб. меньше по сравнению с концом 2025 года.

Доходы компании от in-stream видеорекламы выросли на 28% — до 2,1 млрд руб., а от онлайн-рекламы крупного бизнеса — на 45%, до 12,5 млрд руб.

Выручка VK в сегменте «Социальные платформы и медиаконтент» составила 26,1 млрд руб. (+6%). Основным драйвером роста показателя, по данным компании, стало увеличение выручки соцсети ВКонтакте (+8% год к году). Кроме того, росту выручки в сегменте способствовали положительные результаты Одноклассников, Дзен, VK Музыка и VK Знакомства.

В сегменте «Образовательные технологии», представленном сервисами «Учи.ру» и «Тетрика», VK получил 2,5 млрд руб. выручки (+23%). Это связано с «устойчивым спросом на образовательные курсы для детей, синергетическим эффектом от объединения аудиторий платформ и внедрением новых учебных сценариев».

Сегмент «Технологии для бизнеса» (VK Tech) принес холдингу выручку в размере 4,3 млрд руб. (+59%). Показатель увеличился в основном за счет роста выручки сервисов продуктивности VK WorkSpace в 2,3 раза, а дата-сервисов — на 58%.

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» составила 6,51 млрд руб. Опережающие темпы роста демонстрируют RuStore с кратным ростом выручки в 2,6 раза год к году, а также облако Mail (+93%) и YCLIENTS (+30%).