Убившего жену и дочь наркомана в Нижегородской области отправили на лечение

Обвиняемого в убийстве жены и полуторагодовалой дочери в городе Балахне Нижегородской области отправили на принудительное лечение. Облсуд освободил фигуранта от уголовной ответственности, признав, что преступление он совершил в состоянии невменяемости. Постановление в законную силу не вступило.

Убийство произошло в январе 2025 года в квартире дома на улице Бумажников: находясь в состоянии наркотического и иного опьянения подсудимый нанес многочисленные удары сковородой, ножами и кухонным топором своей жене и малолетней дочери. Девочка умерла на месте, ее мать — в больнице. После случившегося фигурант причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован.

Галина Шамберина