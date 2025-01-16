Обвиняемого в убийстве жены и дочери в Балахне арестовали до 12 марта

Суд на выездном заседании в медицинском учреждении избрал меру пресечения жителю Балахны Нижегородской области, обвиняемому в убийстве жены и малолетней дочери. Как сообщили в региональной прокуратуре, фигуранта арестовали по 12 марта 2025 года включительно.

В региональном СУ СК добавили, что на допросе обвиняемый сознался в содеянном. Он рассказал, что мотивом преступления стала ссора с супругой.

Ранее в СК сообщали, что подозреваемый нанес жене множественные ножевые ранения и несколько раз ударил дочь тупым предметом по голове. От полученных повреждений ребенок умер сразу, а его мать — в больнице. После случившегося фигурант причинил себе телесные повреждения и был госпитализирован.

Галина Шамберина