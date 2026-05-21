Квартальная выручка Nvidia выросла до рекордных $81,6 млрд

По итогам первого квартала 2027 финансового года выручка самой дорогой компании в мире Nvidia составила $81,6 млрд — на 85% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Это абсолютный рекорд для Nvidia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Mike Blake / Reuters Глава Nvidia Дженсен Хуанг

Фото: Mike Blake / Reuters

Главным драйвером корпоративной выручки стали активные продажи подразделения Nvidia Data Center. Они выросли в квартале на 92% и достигли $75,2 млрд. Чистая прибыль в квартале взлетела на 211% и составила $58,3 млрд. За отчетный период компания вернула акционерам около $20 млрд в виде выкупа акций и дивидендов. С учетом показателей руководство Nvidia повысило квартальные дивиденды до $0,25 на одну акцию.

Компания ожидает продолжения роста показателей и в текущем квартале. По ее прогнозам выручка достигнет $91 млрд. Nvidia также прогнозирует, что выручка от чипов передового поколения Blackwell и Rubin к 2027 году достигнет $1 трлн.

Акции Nvidia после публикации отчетности растут на бирже NASDAQ на 1,3%. За последние полгода они прибавили почти 25%.

Алена Миклашевская