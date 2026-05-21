В Румынии объявили в розыск рэпера Wiz Khalifa по делу о наркотиках

Полиция Румынии объявила в розыск американского рэпера Wiz Khalifa (настоящее имя — Кэмерон Джибрил Томаз). Об этом сообщает Adevarul. В конце 2025 года суд в Румынии приговорил исполнителя к девяти месяцам тюрьмы по делу об употреблении наркотиков.

Wiz Khalifa задержали в Румынии в июле 2024 года. Правоохранительные органы республики обвинили его в курении марихуаны на сцене во время фестиваля, который проходил на курорте Костинешть.

Сначала рэперу назначили штраф в размере 3,6 тыс. леев ($796). Позже прокуратура обжаловала решение в апелляционном суде и потребовала тюремного заключения. Пока велось следствие, Wiz Khalifa покинул Румынию. В феврале исполнитель обжаловал решение через адвоката, но суд не стал отменять приговор. Максимальное наказание за хранение каннабиса в Румынии — тюремное заключение на срок до двух лет или штраф.