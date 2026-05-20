Прошедшее 19 мая в Екатеринбурге оказалось самым жарким с 1955 года

Дневной температурный максимум в Екатеринбурге во вторник достиг +31,1° — таким образом, прошедшее 19 мая стало самым жарким за последний 71 год. Предыдущий рекорд максимальной температуры 19 мая 1955 года составлял +30,6°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В среду через Свердловскую область пройдет атмосферный фронт, предваряющий поступление в регион холодной воздушной массы. С собой он принесет осадки — дожди наиболее вероятны в восточной части области. В ночь на четверг на Среднем Урале возможны заморозки в воздухе и на почве, преимущественно в северных и западных районах.

Сегодня, 20 мая, днем ожидается +20°..+22°, переменная облачность, вероятность кратковременных дождей, ветер северо-западный, северный, 3-8 м/с, порывы до 12 м/с. К концу недели температура не поднимется выше +25°, на следующей снижение продолжится.

Ирина Пичурина