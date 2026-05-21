Саммит в «Сириусе» собрал более 1,5 тысячи разработчиков лекарств

В «Сириусе» стартовал четвертый саммит разработчиков лекарственных препаратов «Сириус.Биотех». Об этом сообщили в пресс-службе научно-технологического университета. В мероприятии приняли участие более 1,5 тыс. специалистов, которые собрались для обсуждения актуальных научных и технологических вопросов в сфере разработки и производства лекарств.

Организаторы отметили, что основной целью саммита стало обсуждение современных подходов к созданию препаратов, обмен опытом между участниками и укрепление профессиональных и научных связей. В рамках программы участники представят ключевые технологические решения и обсудят тенденции развития фармацевтической отрасли.

Программу саммита разделили на четыре тематических направления. В их числе — биотехнологические препараты, малые молекулы, системы доставки лекарств, а также регуляторные требования и вопросы выхода препаратов на рынок. Такой формат позволил охватить основные этапы разработки и внедрения новых медицинских решений.

Отдельное внимание в первый день мероприятия уделили ключевым достижениям мировой биофармацевтики за последний год. На пленарной сессии представили обзоры прорывных разработок, включая направления, связанные с поиском эффективных методов лечения онкологических заболеваний, в том числе рака поджелудочной железы, где отмечено повышение показателей выживаемости пациентов.

В университете сделали уточнение, что саммит направлен на объединение усилий научного и промышленного сообществ для ускорения разработки новых лекарственных препаратов. Участники также обсуждают перспективы внедрения инновационных технологий в практическое здравоохранение.

Саммит разработчиков лекарств «Сириус.Биотех» продлится до 22 мая, в течение которого участники продолжат обсуждение ключевых направлений развития отрасли и представят результаты текущих исследований и проектов.

Мария Удовик