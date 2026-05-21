Более 5 тысяч семей Кубани направили маткапитал на образование детей

С начала 2026 года в Краснодарском крае более 5 тыс. семей сделали выбор в пользу направления средств материнского капитала на образование детей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Власти отметили, что одной из наиболее востребованных целей использования материнского капитала остается оплата образовательных услуг. Семьи направляют средства на дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование, а также на дополнительные программы обучения, включая курсы, кружки, автошколы и группы продленного дня. Также средства используют для оплаты проживания и коммунальных услуг в общежитиях во время учебы.

В региональном отделении СФР уточнили, что материнский капитал можно использовать на оплату детского сада и дошкольного образования в любое время после его получения. Для других образовательных направлений действует ограничение — средства становятся доступны через три года после рождения ребенка, который дал право на получение капитала. При этом обучение должно быть начато до достижения ребенком 25 лет. Все образовательные организации или индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги, должны иметь действующую лицензию и работать на территории России.

Отдельно отмечается, что с мая 2025 года в Краснодарском крае упростили процедуру использования материнского капитала на оплату высшего образования. Теперь семьи могут подавать заявления напрямую в вузы, с которыми заключены соглашения, без необходимости обращаться в клиентские службы регионального отделения Социального фонда.

Мария Удовик