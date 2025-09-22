Курской области выделят 2,6 млрд на коммунальную инфраструктуру в приграничье

Штаб правительственной комиссии по региональному развитию России предоставил Курской области дополнительный лимит казначейских инфраструктурных кредитов в 2,6 млрд руб. Речь идет о льготных бюджетных кредитах на 15 лет под 3% годовых. Правительство области подало на рассмотрение штаба официальную заявку. За счет этих средств в 2026–2028 годах планируется полностью восстановить и модернизировать системы тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в трех пострадавших от вторжения ВСУ районах. Об этом на заседании регионального правительства сообщил врио заместителя председателя Левон Осипов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его словам, долговая нагрузка области находится на низком уровне риска. Соотношение долга и текущих доходов бюджета — меньше 30%, долга и валового регионального продукта — около 2%.

В этом году область заключила с Минфином России соглашение о реструктуризации 2/3 бюджетных кредитов — средства направляются на поддержку инвесторов и модернизацию ЖКХ. При выполнении заявленных планов долг будет списан.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Курской области на уровне А+, рассказал господин Осипов. Однако прогноз изменен со стабильного на развивающийся «в связи с факторами, которые находятся за пределами влияния региона».

В конце августа была одобрена заявка Курской области на бюджетный инфраструктурный кредит в 1 млрд руб., который планируется потратить на строительство канализационной насосной станции на улице Энгельса в Курске и 64 км сетей водоснабжения в Центральном округе областного центра, Железногорске и деревне Анахина Октябрьского района.

Юрий Голубь