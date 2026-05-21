ММК произвел 800 млн т агломерата с момента пуска фабрики

Агломерационный цех Магнитогорского металлургического комбината выпустил 800 млн т агломерата с момента открытия первой аглофабрики в городе. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Агломерат, изготавливаемый из железосодержащего сырья, является основным компонентом доменной шихты. Подобное производство ММК начало работать в 1937 году. Рубеж в 100 млн т сырья комбинат преодолел в 1961 году. Последние 100 млн т выработаны менее чем за десять лет: 700-миллионная тонна была получена в ноябре 2016 года.

Ключевым событием для производства стало открытие в 2019 году аглофабрики №5. Ее производительность — 5,5 млн т стабилизированного охлажденного агломерата в год. Из эксплуатации тогда вывели фабрику №4 с устаревшим оборудованием. Это существенно снизило экологическую нагрузку: выбросы пыли уменьшились в два раза, оксида серы — в четыре, бензоапирена — в 16.