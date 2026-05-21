В «Сириусе» заявили о прорыве в разработке вакцин от аллергии

Российские разработки терапевтических вакцин от аллергии на пыльцу березы и кошек назвали прорывными на научном саммите «Сириус.Биотех — 2026». Такое мнение на пленарной сессии высказал директор Научного центра трансляционной медицины, председатель ученого совета НТУ «Сириус» Роман Иванов.

Он отметил, что компания «Генериум» уже вышла на третью фазу клинических испытаний вакцины против аллергии на пыльцу березы. Параллельно ведется работа над созданием вакцины от аллергии на кошек. Господин Иванов подчеркнул, что оба проекта реализуются при участии австрийского ученого Рудольфа Валенты, который также выступил на сессии, передает ТАСС

По словам господина Валенты, российская рекомбинантная вакцина от аллергии на кошек уже готова к переходу на этап клинических испытаний. Он добавил, что на базе этой технологической платформы также сделаны разработки вакцин против аллергии на пыльцу березы и яблоки.

Кроме того, Роман Иванов отметил, что российские фармацевтические компании приблизились к созданию сложных вакцин против инфекций, которые ранее считались трудными для разработки. Речь идет о вакцинах против вируса папилломы человека, а также пневмококковых и менингококковых инфекций.

В завершение он сделал заявление о том, что разработчики вышли на новый этап клинических исследований и регистрации препаратов, отметив значимость достигнутых результатов для отрасли.

«Ъ-Сочи» писал, что ученые Научно-технологического университета «Сириус» разработали новый метод, который повышает эффективность доставки лечебных генов в клетки почти в два раза за счет изменения состава вирусных частиц AAV9, при этом технология уже опубликована в журнале и направлена на патентование. Испытания показали, что обновленные вирусные векторы проникают в клетки человека в 1,9–2,1 раза эффективнее, не меняя свою структуру, что позволяет потенциально снизить дозировки препаратов, уменьшить побочные эффекты и упростить производство генотерапии.

Мария Удовик